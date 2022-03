Piano di Sorrento, prorogata al prossimo 5 maggio l’ultimazione dei lavori alle rampe di accesso a Marina di Cassano

Piano di Sorrento. Gli interventi di consolidamento e manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle rampe di Marina di Cassano, tutt’ora in corso, sarebbero dovuti terminare il prossimo 4 aprile. Il Comune, con Determinazione n. 169 del 30.03.2022, proroga di trenta giorni (naturali e consecutivi) il termine di ultimazione dei lavori fissandolo al prossimo 5 maggio a seguito di istanza avanzata dall’operatore economico aggiudicatario delle opere, “Parlato Costruzioni S.r.l” con sede in Castellammare di Stabia, il quale fa presente che gli attuali avvenimenti storici, con particolare riferimento al conflitto Russo/Ucraino, stanno creando notevoli disagi agli approvvigionamenti di materie prime (Corten, Materiale Lapideo trasportato via mare e via terra, elementi di arredo etc…) oltre all’incremento economico e smisurato delle stesse.

Continuano, quindi, i disagi per i residenti del borgo marinaro considerato che le rampe costituiscono l’unica arteria stradale di accesso alla Marina di Cassano e al suo porto turistico.