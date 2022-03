Piano di Sorrento, primo consiglio comunale per il segretario Marrazzo che ha ricoperto lo stesso ruolo anche a Positano

Piano di Sorrento. Questa settimana si è svolto il consiglio comunale che ha visto per la prima volta la partecipazione del segretario comunale Dott. Pasquale Marrazzo che in passato ha ricoperto lo stesso incarico anche presso i Comuni di Positano e Ravello. Sentito da Positanonews ha dichiarato: «Sono contento di stare qui, amo le località costiere. Questo è il motivo per cui mi trovo in questo Comune ed inoltre fa bene ogni tanto cambiare aria. Prima della nomina non conoscevo il sindaco Salvatore Cappiello. Mi sono trovato bene sia a Positano che negli altri paesi della costiera».

Il primo consiglio comunale di Marrazzo ha, per pura coincidenza, avuto tra gli argomenti all’ordine del giorno un progetto che vede insieme i Comuni di Piano di Sorrento e Positano per la riqualificazione urbana.

Il dott. Pasquale Marrazzo è stato scelto come segretario comunale dal sindaco Salvatore Cappiello, in sostituzione del dott. Michele Ferraro, nominato nel 2016 dall’allora sindaco Dott. Vincenzo Iaccarino.

Classe 1967, laureato in giurisprudenza, Marrazzo, che lascia il Comune di Angri dove era in servizio dal 2019, si insedierà dalla prossima settimana.

In precedenza è stato segretario anche a San Marzano sul Sarno, a Positano, Ravello, Casavatore. Nel 2017 presentò domanda al Comune di Piano per la nomina nel nucleo di valutazione, ma non fu scelto.