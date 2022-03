Piano di Sorrento/Positano: è tornata alla Casa del Padre l’anima buona e generosa di Mattia Aversa.

Circondato dall’affetto dei suoi cari il cuore buono e generoso del caro ha cessato di battere.

La Redazione si unisce al cordoglio della famiglia e porge le più sentite e sincere condoglianze alla moglie Filomena, al figlio Antonino, alla nuora Antonella, alle sorelle Titina e Pina e alla famiglia tutta.

I funerali si terranno domani 12 marzo alle ore 10,00 nella Basilica di San Michele Arcangelo.

“Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo”.

Che la terra ti sia lieve, caro Mattia.

Ricordiamo quando dieci anni fa, aprì la sua casa, nella meravigliosa valle delle volpi in località l’Acquolella, strada per Montepertuso, per visitare il presepe presepe unico nel suo genere, perchè fantasioso, perché ti faceva sorridere, perché ti emozionava proprio come……un vero miracolo.

Mattia scoprì di avere un brutto male e quando si è nel dolore si prega tanto per poter guarire. A volte i miracoli avvengono e Mattia, allora, per ringraziare la Madonna di Positano costruì una nicchia nella montagna dove è stata posta una statua della Madonna con altare.

Lungo il percorso si potevano ammirare le dodici postazioni della Via Crucis che si concludeva con la rappresentazione della sacra Sindone. Mattia e Filomena, per ricordare il prezioso miracolo ricevuto ebbero l’idea di costruire anche un presepe con tanti luoghi e personaggi originali.