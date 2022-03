Piano di Sorrento / Positano, ci lascia Mattia Aversa, ora costruirà il suo Presepe in paradiso. Ci ha lasciato il caro Mattia Aversa, si trovava nella sua abitazione in Via delle Rose a Piano di Sorrento , dove viveva con la cara moglie Mina De Lucia. Lo vogliamo ricordare con questo sorriso gioviale, era una persona straordinaria, di grande animo, pieno di creatività e di fede. Proprio per questa fede aveva realizzato un incredibile Presepe che circondava il vallone della casa dove viveva a Positano, al di sotto della rotabile che porta a Montepertuso, a cui era molto legato. Facciamo le condoglianze a tutta la famiglia e lo ricordiamo nel giorno dei festeggiamenti dei suoi 50 anni di matrimonio . Una persona buona e di cuore che sicuramente sarà nella pace di Dio . Ciao Mattia che la terra ti sia lieve