Piano di Sorrento, Pio Ciampa e la “Zuppa ‘e latte”, il commento sul film di Sorrentino sul Corriere della Sera. Davvero in punta di penna e tutto da gustar il commento di Pio Ciampa che come al solito guarda il mondo da altre prospettive , su “E’ stata la mano di Dio” che ha visto scene anche in Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana. Già, dice raccontando di Teresa, che ne sanno gli americani della “Zuppa ‘e latte”?