Piano di Sorrento, per le processioni della Settimana Santa summit dal Prefetto, stasera incontro al Comune. Salvatore Cappiello ha incontrato il Prefetto di Napoli questa mattina , convocato dopo le comunicazioni dell’ASL sul rischio aumento dei contagi per il Coronavirus Covid – 19 per le processioni della Settimana Santa che prepara alla Pasqua. Stasera incontro con tutte le congreghe, con il vice sindaco Giovanni Iaccarino, domani anche con la Rappresentazione Storica . Si tratta di vedere come poter fare le processioni in massima sicurezza e se farle. Per il primo aprile ci sarà l’ufficialità