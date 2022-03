Piano di Sorrento, Peppe Locria “La passione ci ha portato a far tornare la Rappresentazione Storica” ECCO COME SARA’ . Sentiamo Peppe Locria, il “portavoce” della Rappresentazione Storica che abbiamo conosciuto ed apprezzato dall’indimenticabile Antonio Irolla , una delle persone più belle e vere che abbiamo mai conosciuto. Fra una telefonata e una ricerca di sponsor per auto sostenere la manifestazione, che fra costumi e scenografie non è facile da portare avanti, ci fermiamo a bere un ottimo drink nell’elegante e raffinato “Bar 69”, Peppe trasmette entusiasmo ed energia, ti porterebbe anche sulla luna, e non a caso alle nostre spalle c’è l’Apollo 11 che arrivò sulla luna, e così, insieme a tutto lo staff della Rappresentazione Storica, si sta portando avanti questa bellissima manifestazione, l’unica che rievoca la Passione di Cristo con un gruppo laico, non facente parte di una confraternita, in Penisola Sorrentina. Non ci saranno i “Quadri” a Villa Fondi e il Processo a Piazza Cota, ed è un vero peccato, visto che comunque si fanno feste di tutti i tipi seza problemi, ma ci sarà un corteo bellissimo e straordinario con il processo a Cavottole “Voglio ringraziare tutti quelli che ci sostengono, ci hanno permesso di migliorare molto e ve ne accorgerete, daremo il meglio di noi”. Insomma una bella manifestazione , basata sul volontariato, che vale sicuramente la pena di vedere e lo faranno in molti, ma con tutte le misure di sicurezza del caso. “La Rappresentazione Storica significa anche solidarietà, oltre che socialità, durante il primo lockdown per la pandemia per il coronavirus covid- 19 abbiamo donato centinaia di mascherine ed è stata una cosa straordinaria che ci riempie di orgoglio – dice Locria -. Questo è il nostro spirito ed è la passione che ci ha portato a far tornare la Rappresentazione Storica nonostante tutte le difficoltà, sarà un momento storico, il ritorno dopo il Covid ed il ricordo ad Antonio Irolla, con la presenza di figuranti che si stan preparando tutte le sere per dare il meglio”