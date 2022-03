Piano di Sorrento (NA) Mortora San Liborio temporaneamente chiusa al traffico

Piano di Sorrento (NA) Questo pomeriggio la strada provinciale Via “Mortora – San Liborio” è stata chiusa al traffico per uno sversamento di gasolio che ha reso particolarmente pericoloso il transito dei veicoli lungo il tratto di strada che dal campetto di “San Liborio” prosegue in direzione della Statale amalfitana (SS163). Gli uomini della Polizia Municipale del Comune di Piano di Sorrento hanno provveduto a chiudere alla circolazione veicolare il traffico che è stato dirottato all’altezza della chiesa di Santa Maria di Galatea in direzione Via Dei Platani e provveduto ad un primo intervento di messa in sicurezza dell’asfalto reso particolarmente scivoloso dal gasolio presente sulla pavimentazione stradale.

Tratto della Mortora S. Liborio interessato dallo sversamento di idrocarburi.

