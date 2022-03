Piano di Sorrento, morto mentre passeggiava soccorso da ambulanza senza medico. I commenti “Politici vergognatevi”. Ha sconvolto molti in penisola sorrentina la vicenda dell’uomo morto oggi mentre passeggiava, alla cui famiglia va il nostro cordoglio. L’ambulanza del 118 da Sant’Agnello è venuta subito, ma senza medico, si è dovuto aspettare quella di Vico Equense con il medico. L’ospedale vicano senza pronto soccorso, quello di Sorrento senza possibilità di fare operazioni per un reparto Covid che non sembra avere ne capo ne coda, oltre che non è adatto, creando disagi e danni agli utenti, a volte mettendo a repentaglio la salute e la vita di chi si deve fare un’operazione, insomma di tutto di più e la politica? Sta a guardare