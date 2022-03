Piano di Sorrento mattinata da caos, lavori sul Corso Italia e manca corrente elettrica. Uomo bloccato in ascensore

Piano di Sorrento si sveglia con il caos in mattinata. Verso le 9 lavori sulla strada che porta al centro cittadino su Corso Italia, ancora per sistemazione della tracciatura dell’asfalto, dalla ditta Chierchia . Alle 9,30 quando gli uffici già avevano cominciato a lavorare , viene a mancare la corrente elettrica, quindi disagi per tutti. Nei condomini, pieni di uffici e studi professionali, vi sono state persone bloccate nell’ascensore e anche medici con l’auto bloccate nel parcheggio condominiale a causa della sbarra .

Qui sotto l’avviso dell’ENEL