Piano di Sorrento, Mario Russo “Valuto esposto alla Corte dei Conti sulla vicenda dell’acquisto degli alberi sovraccosto “. Dopo lo scontro in consiglio comunale abbiamo chiesto al consigliere di minoranza Mario Russo cosa sta succedendo con la vicenda dell’acquisto di alcuni alberi sovraccosto sollevata nel dicembre scorso “E’ una situazione poco chiara, mesi per avere una risposta e ancora non si capisce questi costi elevati da cosa siano giustificati, fra l’altro a parte le incongruenze ritengo che anche chi abbia operato non era qualificato” . Sotto accusa la Pasquariello e Marco d’ Esposito e non solo “Ci sono molte incongruenze che i cittadini dovrebbero sapere , anche la situazione dell’ufficio ragioneria non è chiara”