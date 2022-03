Piano di Sorrento, lutto alla Pescheria Assunta: si è spento Giuseppe Castellano

Piano di Sorrento è in lutto per la perdita di Giuseppe Castellano, che si è spento all’età di 69 anni e si ricongiunge alla sua amata moglie Angela. La famiglia, fortemente addolorata ne comunica la scomparsa a partire dai figli Aniello e Tonino, le nuore Raffaella e Alessandra, i fratelli Mimì, Francesco, Fiore e Antonino, le cognate, gli adorati nipoti e parenti tutti. I funerali del caro Giuseppe si terranno domani, venerdì 1 aprile alle ore 16:30, presso la Basilica di Santa Maria del Lauro in Meta. Dopo il rito funebre la salma sarà inumata nel Cimitero di Piano di Sorrento. Possa un messaggio di cordoglio e vicinanza della redazione di Positanonews alleviare il dolore per la perdita del caro Giuseppe.