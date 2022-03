Piano di Sorrento: lunedì il Concerto per l’Ucraina con Veglia di Preghiera. Le armi devono tacere. Piano di Sorrento si stringe ai cittadini ucraini e russi che risiedono nella nostra Città: lunedì 7 marzo alle 21.00 presso la Basilica di San Michele arcangelo si esibirà la “Kiev Solists Ucrain National Chamber Orchestra”, per condividere, come Comunità unica e unita, un messaggio di Solidarietà e di Pace e un momento di preghiera.

La cittadinanza è invitata a partecipare, in particolare i concittadini ucraini e russi.