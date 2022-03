Piano di Sorrento, l’Omelia del Vescovo Arturo Aiello “Bisogna vietare ai bambini di vedere troppa guerra in televisione, troppa ansia in giro”

Piano di Sorrento ( Napoli ) Torna sempre con piacere da Avellino dove è Vescovo nella sua Piano . Questa mattina monsignor Arturo Aiello ha voluto far visita alla comunità di origine che lo ha visto parroco fino al giorno della sua ordinazione episcopale nel 2006.

Don Arturo ha accoratamente messo in guardia verso un ‘ eccessiva esposizione ai fatti negativi della guerra. Bisognerebbe vietare ad alcune persone, ha detto, soprattutto ai bambini di guardare i telegiornali con immagini di guerra. L’ eccessiva esposizione a queste immagini può generare i presupposti per un disagio psicologico.

Il dubbio che si insinua è da un lato: forse è colpa mia? Dall’altro: forse Dio si sta prendendo le rivincite? È un castigo tutto questo?

Per giunta in questi giorni sono tornate profezie per lo più non accreditate. E ci sono delle Chiese dalle quali la guerra viene definita santa , necessaria per sconfiggere un Occidente corrotto.

Ma non è così il nostro Dio, non è così Gesù.

Gesù è come il contadino del Vangelo di oggi , il contadino aspetta ancora che l’albero dia frutto , Dio ha pietà del suo popolo, non vuole punire nessuno, non pone mano all’ascia per tagliare l’albero infruttuoso , vuole salvare tutti.