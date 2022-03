Piano di Sorrento. L’ingegner Elefante a Pietroburgo “Bloccato qui, Occidente ha sbagliato a far sanzioni”

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Ora per Putin anche l’Italia è un paese nemico della Russia e così gli italiani devono andarsene al più presto, fra questi l’ingegner Antonio Elefante, costruttore che ama molto la Russia di Putin e la difende, ma ora è costretto come italiano a preoccuparsi e a cercare di tornare “Sono a San Pietroburgo, sto cercando un sistema per tornare. Purtroppo gli aerei sono bloccati” Come andrà a finire questa guerra con l’Ucraina “Male” L’Europa cosa può fare? “Di certo non le sanzioni, abbiamo fatto un bel guaio abbiamo 150 milioni di nemici dell’Occidente. Le sanzioni sortiscono effetto di rafforzare odio e spirito nazionalista . Quelli che hanno protestato son una esigua minoranza , la maggioranza pensa che gli americani e l’Europa vogliono sopraffare orgoglio russo . Qui hanno una visuale diversa, ci sono stati crimini degli ucraina nel Don Bass e non solo, è per questo che la Russia è intervenuta”