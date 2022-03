Piano di Sorrento, lavori al monastero delle Suore Agostiniane: strada chiusa fino a maggio

Il comune di Piano di Sorrento ha emanato l’ordinanza numero 14 dell’11 marzo 2022 con la quale sancisce la chiusura di un tratto di strada per consentire alcuni lavori. La ditta a cui sono affidati gli interventi alla facciata del monastero Suore Agostiniane Riparatrici è Parlato Costruzioni di Castellammare di Stabia. Considerata la necessità di impegnare la carreggiata del tratto di Via S. Margherita compreso tra via Stazione e Largo dell’Annunziata, la ditta chiede la chiusura di un tratto di via S. Margherita per poter eseguire lavori di somma urgenza di messa in sicurezza per installare gli idonei ponteggi e le macchine operatrici. Considerato ciò, il comune di Piano di Sorrento ha ritenuto opportuno formulare un nuovo dispositivo di traffico che prevede l’interdizione al traffico veicolare del tratto di Via S. Margherita compreso tra via Stazione e Largo dell’Annunziata, eccetto che per i veicoli diretti al cancello carrabile, dal giorno 14 Marzo 2022 e fino al giorno 14 Maggio 2022. Dovrà essere consentito, in ogni caso, il transito pedonale mediante un corridoio di almeno un metro e l’accesso carrabile al cancello su tale tratto.