Piano di Sorrento, lavori a strade e marciapiedi: dal 28 marzo Corso Italia chiuso

Il sindaco di Piano di Sorrento, Salvatore Cappiello, ha firmato una nuova ordinanza con il quale dispone l’esecuzione di lavori di riqualificazione del Corso Italia a partire dal 28 marzo e pertanto richiede l’istituzione del divieto di sosta e l’interdizione al traffico nelle aree interessate. I lavori sono affidati alla ditta Chierchia Costruzioni di Chierchia Giuseppe, che richiede alcune modifiche al transito veicolare per poter occupare la carreggiata con le macchine operatrici. Il comando di Polizia Municipale e il comune di Piano di Sorrento hanno ritenuto opportuno prevedere un nuovo dispositivo di traffico per consentire lo svolgimento dei lavori, fluidificare il traffico veicolare e salvaguardare la pubblica e privata incolumità. Per tale motivo, sono stati istituiti:

Corso Italia – dall’intersezione con Via Cavone fino al civico 216: dalle ore 09.00 del 28.03.2022 alle ore 20.00 del 30.03.2022 – divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli ed il senso unico di marcia (direzione Meta-Sorrento) per tutti i veicoli compreso i servizi pubblici di linea;

Corso Italia – dall’intersezione con Via dei Pini fino a quella con Via Bagnulo: dalle ore 20.00 del 29.03.2022 alle ore 20.00 del 31.03.2022 – divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli ed il senso unico di marcia (direzione Meta-Sorrento) per tutti i veicoli compreso i servizi pubblici di linea;

Corso Italia – dall’intersezione con Via Bagnulo fino a quella con Piazza Cota: dalle ore 20.00 del 30.03.2022 alle ore 13.00 del 02.04.2022 – divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli;

Via dei Pini – dalle ore 09.00 del 28.03.2022 alle ore 20.00 del 30.03.2022: divieto di transito in direzione Corso Italia→Meta – è consentito l’accesso alle proprietà private e/o attività commerciali con obbligo di uscita su via Bagnulo;