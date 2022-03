Piano di Sorrento, l’Arciconfraternita Santissima Annunziata verso il Giovedì Santo: “La tradizione cammina sulle tue gambe”

Piano di Sorrento. Cresce l’attesa per la Settimana Santa che, dopo due anni di fermo forzato dovuto alla pandemia, vedrà nuovamente le tradizionali processioni degli incappucciati percorrere le strade della città tra preghiera, devozione e storia. L’Arciconfraternita Santissima Annunziata si prepara all’appuntamento del Giovedì Santo ed attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook rivolge a tutti un invito: «“Ma… quest’anno si faranno le processioni?”

“Si canterà il Genti tutte?”. “Ma come? Si fanno le fiere, il carnevale e non si possono fare le processioni?”

Queste domande nelle ultime settimane le abbiamo ascoltato tante volte. Messaggi, telefonate, post sui social, paladini della tradizione in ogni luogo a chiedersi se le processioni del 2022 sarebbero uscite.

Ora abbiamo la risposta. Si ricomincia a camminare in strada dopo due anni di STOP.

Giovedì santo, 14 aprile, la nostra processione bianca in visita agli Altari della Deposizione, ci sarà!

Naturalmente dovremo rispettare delle regole e fare tutto il possibile per vivere questo momento con la consueta solennità e in sicurezza. Ci stiamo lavorando in collaborazione con le autorità ecclesiastiche e civili.

Ognuno farà la sua parte, noi in primis, predisponendo ogni misura di sicurezza, ma abbiamo da chiedere una cosa molto importante anche a te! Sì, proprio a te! Sei pronto a fare la tua parte? E lo stesso vale anche per te! Sei pronta a fare la tua parte?

Come? E’ semplice! Dovrai solo decidere se limitati a guardare uno spettacolo per cui non si paga biglietto, postando foto in rete che dureranno sì e no il tempo di arrivare a Pasqua, oppure ESSERE PROCESSIONE!

Sì, ESSERE PROCESSIONE, farne parte attivamente, collaborare alla ripartenza, esserne l’anima, viverne la preghiera itinerante sotto il cappuccio o cantando in un coro.

Non limitarti a dire: quest’anno me le voglio vedere, ma siine protagonista… perché la tradizione cammina sulle tue gambe!».