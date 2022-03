Piano di Sorrento, l’Arciconfraternita “Morte e Orazione” verso il Venerdì Santo: “Non siamo mai andati via”

Piano di Sorrento. La lunga attesa sta per volgere al termine e, dopo due anni di fermo forzato a causa della pandemia, tornano le processioni della Settimana Santa che fanno parte della storia e della tradizione di tutte le città della penisola sorrentina.

Bellissimo il video realizzato dall’Arciconfraternita “Morte e Orazione” di Piano di Sorrento per annunciare il ritorno della “Processione Nera” che inizia con una frase molto significativa: «Ci domandano se stiamo ritornando, noi rispondiamo che non siamo mai andati via». Le immagini dell’incappucciato che in solitudine percorre il centro storico di Piano di Sorrento toccano il cuore e ci parlano della forza e dell’amore dei confratelli che, anche in questi due anni, non hanno mai smesso di camminare per le strade e lo hanno fatto con la mente e con il cuore in attesa di poter tornare a illuminare la notte con i loro lampioni ed a squarciare il silenzio con le loro voci. Ed ora quel momento è finalmente arrivato, come recita il post pubblicato a corredo del video: «Il 15 Aprile sarà Venerdì Santo: liberi di Ricominciare! Liberi di Ricominciare… nel Rispetto Sacro della Salute dei nostri confratelli, dei tanti partecipanti e di tutta la gente che ci seguirà in quella che da secoli è la nostra “PASSIONE”».