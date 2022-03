Piano di Sorrento, l’addio di Mario Russo ad Angelo

Sa Morire chi crede

Ad-Dio caro Angelo ,una persona perbene che ha creduto come tanti di poter cambiare il Mondo .La vita e’ stata avara con te ma niente potra’ cancellare i momenti passati assieme ,niente potra’ scalfire gli ideali.Abbiamo perso tante volte in questa vita ,e perderemo ancora ma dopo ogni sconfitta come allora ci sentiremo ancora invincibili