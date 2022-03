Piano di Sorrento, la testimonianza “Mio figlio , ucraino ma cittadino italiano, è rimasto per difendere la sua Patria”

Piano di Sorrento ( Napoli ) Questa sera una testimonianza davvero sentita e forte “L’Ucraina si difende e non si arrende , Putin ci ha fatto sentire una nazione, anche da noi, come in Italia, ci sono le differenze fra regioni, ora non ci sono più differenze, gli ucraini si difenderanno anche a mani nude finchè è possibile” . Hai due figli che stavano in Ucraina “Un figlio, che è cittadino italiano, ha deciso di rimanere per combattere per la sua Patria, l’altra sta scendendo dopo due giorni di viaggio seguendo varie strade secondarie con i suoi due bambini ” Ve lo aspettavate quello che sta succedendo? “Non ce lo aspettavamo, Putin dopo venti anni di potere pensa di essere onnipotente e credeva di arrivare in Ucraina senza trovare resistenza, ma non è stato così..” Non si poteva cedere la Crimea ? “Si poteva cedere la Crimea e anche altro per la pace, ma ora non si può più tornare indietro..” Perchè? “Ci sono stati troppi morti, bambini, civili, donne costrette a partorire in metropolitana e vivere nei sotterranei, nulla sarà più come prima, i russi erano visti come amici ora non più” Il vostro Presidente? “Il nostro Presidente si sta dimostrando all’altezza della situazione, ne siamo orgogliosi” Vi aspettavate questo aiuto dall’Europa? “Non in questi termini , pensavamo di combattere da soli, non possiamo che ringraziare tutti” Gli aiuti arriveranno a chi ne ha bisogno? “Sicuramente verranno distribuiti, ci saranno difficoltà per le zone interne od oggetto di guerra, ma c’è chi farà arrivare gli aiuti a chi ne ha bisogno ” Come finirà? Putin dialogherà? “Non crediamo che Putin dialogherà, gli ucraini si difenderanno in tutti i modi, speriamo che finisca bene” Sua figlia farà a breve il compleanno, lo festeggerà? “All’inizio non volevamo festeggiare, ma lo faremo per il bimbo piccolo, per un segno di speranza, perchè crediamo che nonostante tutto ce la faremo”