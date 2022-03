Piano di Sorrento, la Storia della pizza che continua negli antichi vicoli con Giovanni “O’ Faticone”

Piano di Sorrento ( Napoli ). Porta lo stesso nome del nonno “O’ Faticone” , un nome una garanzia famosa in tutta la Campania, la prima generazione di pizzaioli carottesi . “A pochi metri da qui , mio nonno Giovanni aprì la prima pizzeria, ho voluto cominciare da qui la mia strada, studiando e approfondendo tutto sulla pizza, cercando di renderla sempre migliore , sul solco delle mie radici .Il cambiamento non cambia la tradizione, la rafforza. Il cambiamento è una sfida e un’opportunità che cerco di cogliere “. Siamo in Via Santa Margherita un antico vicolo alle spalle di Piazza Cota, qui si nasconde una delle migliori pizzerie della Penisola Sorrentina, lo scopriamo a nostre spese, la pizza il sabato sera a mezzanotte, sconsigliata ai più, ma abbiamo provato è buonissima, una ulteriore garanzia di bontà e di leggerezza dell’impasto “Studio tutti i particolari, a molti non sembra, ma la pizza è un’arte, non è un semplice impasto , è una filosofia, e bisogna metterci passione e impegno per farla meglio possibile..” Un lavoro straordinario di successo dunque, intendi andare avanti? “Non vorrei fermarmi, voglio crescere, ma il successo non dipende solo da noi, devo ringraziare il mio straordinario staff e la famiglia “. Special thanks a Pietro Aversa e a tutti in sala che, anche se siamo arrivati a mezzanotte, sono stati gentili e disponibili.

Una ricetta di una pizza

Il nostro impasto lo si riconosce subito e a concludere questo capolavoro i nostri gusti belli e speciali

“Violetta”

– Crema di patate viola – Polpettine napoletane – Fonduta di formaggi aromatizzati all’aglio e al prezzemolo

Vi aspettiamo in Via S.Margherita a Piano di Sorrento, non perdetevela!

” E ne farà tanta di strada Giovanni “O’ Faticone”