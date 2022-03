Piano di Sorrento. Ieri sera, nella splendida cornice della Basilica di San Michele Arcangelo, si è svolta la prima prova del coro femminile dell’Arciconfraternita Santissima Annunziata in preparazione alla solenne processione del Giovedì Santo.

Riascoltare le note dell’Inno Genti Tutte ha generato una fortissima emozione perché inevitabilmente la mente torna alle ultime due Settimane Sante quando l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha imposto uno stop forzato alle tradizionali processioni degli incappucciati. Un vuoto che si è fatto sentire con forza anche se la sera del Giovedì Santo del 2020 e del 2021 quando le note dell’Inno si sono sentite comunque risuonare dai vari balconi in una sorta di preghiera collettiva che ha riscaldato il cuore di tantissime persone che, al sicuro nelle loro case, hanno chiuso gli occhi immaginando il corteo bianco percorrere le strade cittadine.

Ed ora finalmente, il prossimo Giovedì Santo, quel coro uscirà dalla Basilica e invaderà la città in un momento di fede tanto atteso e desiderato. La storia torna a camminare per le strade di Piano.