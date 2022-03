Piano di Sorrento, la preside del Nautico: “Ragazzi sulle MSC e progetti con Fincantieri. Lavori procedono”

Ci siamo recati all’Istituto Tecnico Nautico “Nino Bixio” di Piano di Sorrento, dove sono riprese già da un po’ alcune attività fondamentali per i ragazzi iscritti a questo istituto: il lavoro. Abbiamo avuto l’opportunità di intervistare la preside, la Dott.ssa Teresa Farina che dal lontano 2016 tiene saldo il timone della scuola. Stiamo riprendendo le nostre attività, stiamo riprendendo anche i contatti con il mondo del lavoro che per noi sono fondamentali – ha commentato la Prof. Farina. In questo momento stiamo portando avanti un importantissimo progetto con Fincantieri che si intitola ‘L’impresa di studiare e studiare l’impresa’. È un’iniziativa portata avanti anche dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania a cui teniamo moltissimo. Con Fincantieri stiamo riavviando anche un percorso di alternanza scuola lavoro. C’è un grado di interesse per questa azienda. Noi siamo veramente contenti perché il rapporto con il mondo del lavoro è fondamentale – dichiara. I ragazzi sono stati in crociera, a bordo hanno fatto tantissime attività di alternanza anche perché la MSC sono stati estremamente disponibili ad accogliere i ragazzi. Hanno visitato la plancia, la sala macchine, hanno svolto attività di sicurezza. Pian piano stiamo ritornando alla nostra normalità didattica e alla nostra eccellenza.I lavori sono un tormento, continuano – dice. Commenta la preside dell’istituto. Siamo ormai al decimo anno e speriamo che nel prossimo decennio si possa finalmente vedere la fine di questa impresa. Per adesso purtroppo abbiamo ancora un gravissimo e serissimo problema di mancanze di aule. Come sempre stiamo affrontando con dignità e convinzione anche questa problematica, offrendo un servizio di eccellenza a tutti i ragazzi.