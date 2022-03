Piano di Sorrento, la Congrega dei Luigini: “Torniamo a camminare”. Da mercoledì 30 marzo la distribuzione delle vesti

Piano di Sorrento. La Settimana Santa si avvicina e ci si prepara per le tradizionali processioni che, dopo due anni di fermo forzato a causa della pandemia, torneranno a percorrere le strade cittadine. La prima sarà quella della Congrega dei Luigini con sede nell’Oratorio di San Nicola e che si svolgerà il Martedì Santo: «E tu che ti vesti il Martedì Santo sera, che cammini coi “Luigini”, tu ex alunno dell’Oratorio di San Nicola, tu consorella o confratello, tu fedele in preghiera, tu semplice partecipante lontano da suoni e incenso da oltre due anni, cosa racconti?

Io racconto di un tradimento e un rinnegamento, di come le piccole e grandi miserie umane non scalfiranno mai l’amore più grande, quello di Cristo.

Io racconto di un Inno, potente e bellissimo che parla di una “Dolce Croce Amata”: in fondo è la storia di ogni croce che attraversa, piomba sulle nostre vite, spesso fino a farci cadere ma che, essa stessa, ci invita a rialzarci; croce che in questa valle del pianto, tra dolori, affanni, guerre e pandemia, sostiene la speranza. Speranza di pace, salute, di ripartenza e rinascita.

Torniamo a camminare secondo il dettato e il protocollo della Curia Arcivescovile e nel pieno rispetto delle norme che il tempo presente impone».

La Congrega invita i partecipanti a fare il primo importante passo con il ritiro del saio presso le sale interne dell’Oratorio di San Nicola secondo il seguente calendario:

– Mercoledì 30 marzo, giovedì 31 marzo e venerdì 1 aprile dalle ore 20.00 alle ore 22.00

– Sabato 2 aprile dalle ore 10.00 alle ore 13.00

– Da domenica 3 aprile a domenica 10 aprile dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 22.00; il sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00; la domenica dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00.

Anche il ritiro della veste avverrà nel rispetto delle normative di contrasto al Covid-19. È difatti obbligatorio l’uso della mascherina in tutti gli ambienti dell’Oratorio di San Nicola e la sanificazione delle mani all’ingresso. È fatto assoluto divieto di assembramento.