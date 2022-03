Piano di Sorrento, la Congrega dei Luigini si prepara alla Settimana Santa. Iniziano oggi le prove dell’Inno alla Croce

Piano di Sorrento. Anche la Congrega dei Luigini si prepara alla Settimana Santa con l’inizio delle prove dell’Inno alla Croce: «Dopo il via libera dei vescovi Campani, anche la nostra Diocesi di Sorrento-Castellammare si è organizzata per fornire precise indicazioni alle parrocchie ed alle congregazioni per la ripresa dei tradizionali riti legati alla Settimana Santa. In conseguenza di tale documento ci apprestiamo a vivere anche questa ripresa con prudenza ed accortezza.

Torniamo nel pieno rispetto delle regole a fare sentire anche la nostra voce, con la dolcezza dell’ Inno alla Croce, composto e musicato per il nostro sodalizio da Mons. Angelo Castellano.

“Solo la tua potenza dà forza al nostro cuore; nella valle del pianto sostieni la speranza”: un inno che vuole seminare il bene, alleggerire i cuori, coltivare la pace!

Aspettiamo le consorelle, le ragazze, le signore dai 14 anni in su, a partire da lunedì 14 marzo 2022, alle ore 20.00 nelle Sale interne/Campetto dell’Oratorio di San Nicola per cominciare le prove dell’Inno alla Croce.

Gli appuntamenti si si terranno nel rispetto delle normative di contrasto al Covid-19. È difatti obbligatorio l’uso della mascherina, la sanificazione delle mani all’ingresso.

I posti nelle Sale e nel Campetto sono limitati e prevedono il rispetto del distanziamento sociale».