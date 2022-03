Piano di Sorrento, incontro sulla “procreazione responsabile” organizzato da Ersilia Trapani “In Italia una gravidanza su 4 è indesiderata”

Piano di Sorrento, incontro sulla “procreazione responsabile” organizzato da Ersilia Trapani . L’incontro nella Chiesa di Mortora Santa Maria di Galatea tenuta dal parroco don Rito Maresca si è tenuta , su ” procreazione responsabile. Legge 194: una riflessione dopo 44 anni”, questa sera 7 marzo. Il maestro Luigi Belati ha accompagnato le importanti relazioni con la sua musica. Dunque non solo 8 marzo.

La dottoressa Ersilia Trapani ha fondato un gruppo Facebook INSIEME CONTRO LA VIOLENZA dove si affrontano vari argomenti e temi importanti e basilari, ma sopratutto sull’educazione sessuale che è davvero carente nelle scuole e nella società civile, come è stato sottolineato più volte questa sera .

Una gravidanza su 4 in Italia è indesiderata

In Italia una gravidanza su 4 è indesiderata e il 50% di queste esita in una interruzione volontaria di gravidanza per scarsa ” cultura contraccettiva”