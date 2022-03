Piano di Sorrento, incidente fra il Corso Italia e Via Vincenzo Iaccarino. Un crocevia da segnalare perchè a volte si può rivelare pericoloso, un’auto mentre stava imboccando Via Vincenzo Iaccarino, che porta al nautico , è sbucata un’auto che era uscita da un parcheggio, e quindi l’auto ha fatto manovra ma da dietro c’era uno scooter che non ha potuto evitare l’impatto. Ringraziamo Salvatore Open Club e Graziano per l’aiuto.