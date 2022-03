Piano di Sorrento, il vice sindaco Iaccarino “Ho chiesto di far riaprire il Museo Vallet a Villa Fondi”

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Il vice sindaco Giovanni Iaccarino sentito questa sera da Positanonews ci ha riferito cosa sta succedendo al Museo Vallet a Villa Fondi “Ci sono dei lavori per la messa in sicurezza risalenti a dicembre scorso, ho inviato una lettera al nuovo direttore e chiesto un incontro, ci sono problemi legati anche alla mancanza di personale, ma l’amministrazione ha la volontà di far aprire il Museo sopratutto ora che è il centenario di Vallet”. Nei mesi scorsi alla Budetta è succeduto un altro direttore l’ Architetto Giacomo Francese

Ringraziamo Gianni Iaccarino l’auspicio di Positanonews , ma anche di tutta la penisola Sorrentina e del mondo della cultura in Campania , è che il Museo riapra al più presto.