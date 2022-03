Piano di Sorrento: il ragioniere Luigi Russo rassegna le dimissioni. Il ragioniere Luigi Russo, in forza al Comune di Piano di Sorrento part-time con quello di Meta, ha rassegnato del dimissioni dall’incarico conferitogli dal sindaco meno di tre mesi fa. Le ragioni di questa decisione, che hanno lasciato l’Ufficio Ragioneria sguarnito, non sono ancora chiare. Ora, i vertici amministrativi dovranno trovare presto una nuova soluzione. Presto, infatti, dovrà essere predisposto il bilancio di previsione 2022, oltre agli altri adempimenti.

Sempre secondo indiscrezioni il sindaco Salvatore Cappiello vorrebbe richiamare a Piano l’ex ragioniere Vincenzo Limauro, ormai in forza al Comune di Sorrento, almeno per gestire questa fase in attesa di una soluzione.