Piano di Sorrento, il dietro le quinte del consiglio comunale. Costantino Russo indipendente, Mario Russo mette in difficoltà Cappiello e si incartano

Piano di Sorrento ( Napoli ) , il dietro le quinte del consiglio comunale. Costantino Russo indipendente, Mario Russo mette in difficoltà Cappiello e si incartano sulla commissione paesaggio. Solo 15 presenti in Consiglio Comunale e il “gioco” delle nomine per la Commissione paesaggio va in tilt. Poi lo scontro fra Mario Russo e il sindaco Salvatore Cappiello “Non sai che esistono anche le interrogazioni verbali? Il sindaco non lo sa? “, nervi tesi insomma, dal profilo politico poi da sottolineare la posizione, anche fisica, di Costantino Russo, a tutti gli effetti “lontano” dal sindaco e dalla maggioranza di fatto “indipendente”, molte cose non vanno e non sono condivise, l’abbandono di molte zone del paese, non solo Marina di Cassano, dove nessuno si è accorto che si buttavano residui di lavori edili a mare, cosa al vaglio della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, ma sopratutto Villa Fondi, Via Legittimo, il Bocciodromo, insomma la situazione non sembra delle più rosee al di là delle dichiarazioni .