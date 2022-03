Piano di Sorrento, il Covid-19 rischia di bloccare per il terzo anno consecutivo il corteo storico del Mercoledì Santo, ma le regole valgono sempre per tutti?

Piano di Sorrento. Anche quest’anno il Covid-19 rischia di bloccare la manifestazione storica che per tradizione si svolge il Mercoledì Santo. Al momento non ci sono ancora notizie certe ma abbiamo sentito Luigi Irolla, figlio del compianto Antonio che ha fondato la “processione” in costumi storici, il quale ci ha riferito che per ora sembra escludersi la possibilità di realizzare la manifestazione anche se in tanti ci speravano dopo due lunghi anni di fermo a causa dell’emergenza sanitaria.

Il desiderio è quello di poter tornare a realizzare il corteo storico nel modo migliore senza dover rinunciare a tanti aspetti fondamentali e che fanno parte della manifestazione. Ad esempio quest’anno si dovrebbe far a meno delle scene del processo e della crocifissione per evitare assembramenti. Lo stesso dicasi per i quadri viventi realizzati a Villa Fondi. Si attende ovviamente una decisione ufficiale ma bisogna tener conto dei tempi necessari per l’organizzazione non solo del corteo ma anche del servizio di ordine pubblico e dover lavorare su tempi brevi rischierebbe di compromettere l’esito finale.

Quella che ormai viene definita dai carottesi – e non solo – la “Processione di Antonio Irolla” ha da sempre attratto molte persone anche dai comuni limitrofi e sono in tanti a sperare di vederla quest’anno sfilare per le strade del paese.

Anche noi ci auguriamo fortemente che possa accadere ma ovviamente rispettiamo e comprendiamo le ragioni degli organizzatori e l’importanza di poter garantire il rispetto delle norme di sicurezza. Però una domanda sorge spontanea, le regole valgono sempre per tutti? A Carnevale tutti in piazza, nei locali si festeggia, fiere e mercati, e una rappresentazione religiosa non si può fare? Dicono che aspetteranno a fine mese, quando scade lo Stato d’Emergenza, per dare una risposta, ma come si può organizzare un evento del genere in pochi giorni?