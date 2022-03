Piano di Sorrento, il Carnevale in Piazza Cota tra musica e colori con i messaggi dei bambini per la pace

Piano di Sorrento. In questo martedì di Carnevale Piazza Cota si anima con la musica e tante attrazioni per i più piccoli che hanno raggiunto il centro della città indossando le proprie maschere colorate e con la voglia di vivere un momento di divertimento e spensieratezza tra coriandoli e stelle filanti. Ad attenderli trampolieri, giocolieri, le mascotte di Minnie e Topolino, le note del gruppo Music on the road ed i manipolatori di palloncini.

Grande successo per la manifestazione organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro Loco carottese. Un pensiero è stato rivolto alla tragedia della guerra in Ucraina e tanti bambini hanno aderito all’invito di portare un disegno che inneggiasse alla pace. Disegni che sono stati esposti sotto la casa comunale.

(foto della Pro Loco di Piano di Sorrento)