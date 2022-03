Piano di Sorrento: Graziano Maresca commenta sull’elezione della Sindaca di Sant’Antonio Abate, unica donna in Città Metropolitana. Graziano Maresca, ex capo ufficio del Comune di Piano di Sorrento, ora lavora a Sant’Antonio Abate ed ha commentato l’elezione della Sindaca Abagnale, unica donna in Città Metropolitana.

“Il sindaco di Sant’Antonio è energia pura, intelligenza e competenza. Sono veramente felice di poter contribuire allo sviluppo di un paese con così tante risorse come Sant’Antonio Abate. Con me c’è una squadra formidabile di amministratori e tecnici, grazie a loro stiamo partecipando a tutti i finanziamenti possibili, abbiamo in mente un quadro preciso di sviluppo del Paese, che abbia a cuore tutte le potenzialità da migliorare ed inespresse, ovviamente senza dimenticare l’istruzione. Abbiamo in cantiere un nuovo polo scolastico innovativo, una serie di opere di Riqualificazione e la creazione di nuovi standard per il paese, inoltre abbiamo messo in campo un progetto di realizzazione di un’area terziaria/ industriale per circa 450000 mq, sarà un grande attrattore turistico per tutto il comprensorio. Tutto questo grazie ad un sindaco come Ilaria Abagnale”