Piano di Sorrento, dalle “Sister” è già Pasqua. Cambiano look al locale continuamente le due sorelle venete. A Carnevale si viveva il carnevale di Venezia, ora siamo a Pasqua con piatti tipici della loro tradizione e napoletani rivisitati, accompagnati sempre da un buon vino Villa Tirrena di D’Amico in questo caso. Anche un “cicchetto” val la pena di fare solo per ammirare la bellezza del locale