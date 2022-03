Piano di Sorrento, dalla Basilica di San Michele Arcangelo i bambini chiedono la Pace interpretando la canzone “Esseri umani”

Piano di Sorrento. In questo tragico momento storico che vede l’Ucraina martoriata dalla guerra si innalza da ogni parte del mondo un grido di pace affinché si ponga fine al sacrificio di vite umane. E quale messaggio più vero e sincero di quello che arriva dai bambini, forti della propria innocenza e del proprio cuore puro?

E questa mattina, alla fine della Santa Messa celebrata da Don Pasquale nella Basilica di San Michele Arcangelo, si è vissuto un momento bellissimo e molto forte grazie ai più piccoli che hanno interpretato, utilizzando il linguaggio dei segni, la canzone di Marco Mengoni “Esseri umani”. I bambini, ai piedi dell’altare, alla fine del canto hanno innalzato la scritta “Pace” per chiedere la fine della guerra.

Il testo scelto è molto significativo e lo riportiamo di seguito:

«Oggi la gente ti giudica

Per quale immagine hai

Vede soltanto le maschere

E non sa nemmeno chi sei

Devi mostrarti invincibile

Collezionare trofei

Ma quando piangi in silenzio

Scopri davvero chi sei

Credo negli esseri umani

Credo negli esseri umani

Credo negli esseri umani

Che hanno coraggio

Coraggio di essere umani

Prendi la mano e rialzati

Tu puoi fidarti di me

Io sono uno qualunque

Uno dei tanti, uguale a te

Ma che splendore che sei

Nella tua fragilità

E ti ricordo che non siamo soli

A combattere questa realtà

Credo negli esseri umani

Credo negli esseri umani

Credo negli esseri umani che hanno coraggio

Coraggio di essere umani

L’amore, amore, amore

Ha vinto, vince, vincerà

L’amore, amore, amore

Ha vinto, vince, vincerà

L’amore, amore, amore

Ha vinto, vince, vincerà

L’amore, amore, amore

Ha vinto, vince, vincerà

Credo negli esseri umani

Credo negli esseri umani

Credo negli esseri umani

Che hanno coraggio

Coraggio di essere umani».