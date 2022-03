Piano di Sorrento, concorso per 5 posti al comune: ecco gli ammessi alle prove scritte

Con la determina numero 582 del 19 settembre 2019, il comune di Piano di Sorrento, in Penisola Sorrentina ha indetto un concorso pubblico per la copertura di 5 posti, a tempo indeterminato e a tempo parziale al 33,33%, di Istruttore Tecnico, categoria C. Con l’ultima determina del 17 marzo 2022, il comune di Piano ha deciso di ammettere allo svolgimento delle prove scritte i seguenti candidati:

AMI.LU.GE. ARD.CL.TE ARP .MA.MI. A VE.AN. A VE.GE. A VE.SI. CAI.FR. CAS.GI. COS.DO. COS.FR. D’AN.MA. D’ES.CA. DI G.CA. ESP.FA. GAL.SI. GAR.AR. GAR.MA GAR.V A. GRE.AN. IOZ.CI. LON.VI. MAL.MA MAR.AN. MAS.RO. MIC.SO. MIL.AL MIR.CI. MOS.EM. NAP .LU. PAR.MI. PUC.AN. ROC.MA. RUS.FR. RUS.LU. RUS.MA. SAB.CA. SAB.GI SIM.MA.RO. STA.MA. Cosa fa l’istruttore tecnico? L’istruttore tecnico comunale svolge attività tecnico-amministrative,secondo la declaratoria di categoria, curando in particolare l’organizzazione tecnica ed amministrativa della struttura cui è preposto. Sovrintende l’espletamento dei compiti e delle funzioni demandate alla PoliziaComunale, nell’osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze.