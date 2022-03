Piano di Sorrento, ci risiamo: camion incastrato in via Bagnulo

Scene viste, riviste e straviste in quel di Piano di Sorrento, a via Bagnulo, dove questa mattina un camion si è incastrato sotto il ponte della Circumvesuviana che sovrasta la strada. La circolazione veicolare si è bloccata per qualche istante come di consueto. Complice un errato calcolo delle misure o l’assenza di una segnaletica adatta a segnalare l’altezza massima dei mezzi che possono transitare sotto al ponte, fatto sta che i residenti conoscono questo fenomeno fin troppo bene.