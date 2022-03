Piano di Sorrento: brutto incidente in Via delle Rose. Brutto incidente questa mattina di venerdì 4 marzo 2022 a Piano di Sorrento. Lungo via delle Rose, all’angolo con via Carlo Amalfi, un’automobile ed un motorino si sono scontrati.

Immediatamente sono intervenuti gli operatori del 118, con le ambulanze sul luogo del sinistro.

Sono ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato i due veicoli ad impattare. Forniremo aggiornamenti quanto prima.