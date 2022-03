Piano di Sorrento, auguri a Nicola di Carmine per i suoi splendidi 18 anni

Piano di Sorrento. Augurissimi a Nicola Di Carmine che ha spento 18 candeline festeggiando insieme agli affetti più cari ed agli amici in una serata all’insegna della spensieratezza e della serenità. A dividere con lui questo momento di gioia il papà Gianluca, presidente dell’Ascom-Confcommercio carottese e titolare della storica gioielleria Di Carmine sul Corso Italia, la mamma Francesca ed il fratello Marco. Un traguardo importante per Nicola al quale auguriamo di cuore tantissima felicità e la realizzazione di tutti i suoi sogni per un futuro ricco di successi ed amore.

(foto di Luigi Irolla)