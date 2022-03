Piano di Sorrento ( Napoli ) Ha fatto scandalo il video pubblicato ieri dal giornalista Vincenzo Califano, ma non vi è stata ancora nessuna reazione dall’amministrazione Cappiello. ancora non chiarito lo sversamento a mare a Marina di Cassano, è uno scarico fognario, come hanno riportato alcuni comenti di carottesi, che conoscono la situazione, sul social network facebook, o no ? Speriamo che si facciano i debiti controlli da parte delle autorità competenti e dall’Arpac Regione Campania, la GORI , etc, che c’era o non c’era anche prima è un commento fuori luogo, secondo noi bisogna intervenire e basta . Siamo a poche settimane dalla Rolex Cup, dalla stagione turistica e a questo punto se non si fa qualcosa si perde l’ennesimo treno, oltre che la Bandiera Blu, e la credibilità. Ancora non si hano delucidazioni, una conferma o una smentita , almeno un chiarimento Ma niente, aspettiamo qualche comunicazione, se ci sarà, a meno che non prevalgano le tre “i” che ci sembrano regnare ultimamente : indolenza, ignavia e indifferenza , che non esimono da colpe la classe governante.