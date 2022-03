Piano di Sorrento: al Centro Polifunzionale il calendario solidale “Padri e Madri della Costituzione” con Piera Aiello

Oggi, sabato 26 marzo 2022, a partire dalle ore 11.00, presso il Centro Polifunzionale di Via Cavottole, a Piano di Sorrento, nell’ambito del Progetto “Le Radici del Futuro”, promosso dal Liceo Virgilio Marone di Meta, si è tenuta la presentazione del Calendario Solidale 2022 Padri e Madri della Costituzione . i fumetti per dire NO alle mafie.

“Abbiamo l’incontro con Piera Aiello, la prima testimone di giustizia a diventare parlamentare italiana. Lei era sposata con un boss mafioso e quando l’hanno ucciso ha deciso di collaborare con la giustizia – ci ha detto l’Assessore Antonella Arnese -. Un evento in collaborazione con il Liceo Marone di Meta. È stata la professoressa Sicignano ad organizzare questo incontro. C’è anche Giuseppe Visone, sostituto Procuratore nella direzione distrettuale antimafia di Napoli”.

“I fumetti sono contro la mafia e sono stati realizzati dai ragazzi del Marone, che hanno realizzato anche un calendario su Padri e Madri della Costituzione”, ha continuato l’Assessore.

Il calendario è stato venduto a partire dal mese di gennaio ed il ricavato è andato in beneficenza a diversi malati oncologici in difficoltà economiche.

Hanno partecipato il Sindaco di Piano di Sorrento, Salvatore Cappiello, l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Antonella Arnese, ed il Dirigente scolastico del Liceo P.V. Marone di Meta, Immacolata Arpino.

L’incontro è stato moderato dalla Responsabile del Progetto, la professoressa Carmela Sicignano.