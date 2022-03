Per la salvezza è tutto rimandato: Sorrento Futsal – Napoli Barrese 2-8

Per la salvezza è tutto rimandato. Per la 23esima giornata di campionato, alla tensostruttura Comunale di viale dei Pini, arriva la capolista Napoli Barrese. A quattro giornate dalla fine del campionato, in un match giocatosi a porte chiuse, i ragazzi di mister Breglia hanno combattuto fino alla fine ma, nonostante una buona prestazione, perdono 8-2. La Marca e Davide Cesaro i marcatori. Tutto si deciderà nelle prossime tre gare.