Per la prima volta esposto a New York il cuore dell’imperatore Federico II

New York – Perla prima volta al mondo sarà esposto il “cuore” di Federico II in una mostra. Non tutti sanno, anche in Italia, che nel sarcofago di Federico II di Svevia a Palermo c’è un cuore di quarzo, era rimasto per decenni in cassaforte, ma la sua brillantezza non si è mai offuscata. Torna alla luce, oggi pomeriggio a New York, il quarzo taglio cabochon che adornava la fibula del mantello con cui Federico II di Svevia venne deposto in un sarcofago di porfido rosso nel 1251 nella Cattedrale di Palermo. La pietra che rappresenta il “cuore” di Federico II non era mai stata esposta e oggi, 7 marzo 2022, sarà invece tra i tesori che i visitatori dell’Istituto di Cultura italiana di New York, in Park Avenue, potranno ammirare. Ma la mostra newyorchese dal titolo emblematico “Constancia. Donne e potere nell’Impero mediterraneo di Federico II”, avrà per tema non solo questo splendido “cuore” ma altri quattro “gioielli”, vale a dire le quattro donne che contribuirono a fare di Federico II lo Stupor Mundi di cui i libri di storia di tutto il mondo ci raccontano: Costanza d’Altavilla, regina e imperatrice, madre di Federico II; la prima moglie dello Stupor mundi, Costanza d’Aragona; Costanza, figlia di Federico Il e di Bianca Lancia, poi sposa bambina di Giovanni III Ducas Vatatze, imperatore d’Oriente a Nicea; infine la regina Costanza, figlia di Manfredi, altro figlio naturale di Federico ll. Quattro donne: la madre, la moglie, la figlia e la nipote dell’imperatore svevo, quattro “Costanze” che divisero un nome importante e che non rimasero mai in secondo piano, fedeli consigliere e spesso protagoniste delle corti duecentesche del Mediterraneo. A raccontarle dunque una serie di oggetti eccezionali, provenienti da Palermo e Monreale, che comprendono pezzi dal XIII secolo all’Ottocento: gioielli icone, monete e sigilli, frammenti di mosaico e antichi codici e, ancora, rari documenti e pergamene.

A cura di Luigi De Rosa

Link Istituto di Cultura Italiana di New York: https://iicnewyork.esteri.it/iic_newyork/it

(Nella foto la sede dell’Istituto di Cultura italiana di New York)

Frederick II’s quartz heart from Palermo arrives in New York Exceptional event at the Italian Cultural Institute in Park Avenue: from today 7 March 2022 the exhibition “Constancia. Women and power in the Mediterranean Empire of Frederick II “

Quarzo posto sul disegno settecentesco del Daniele PH Igor Petyx