Per il Sorrento testa al San Giorgio. Archiviata la vittoria con il Molfetta, il Sorrento pensa al match di domenica prossima in trasferta a San Giorgio. Alle 14:30 al Pauduce si darà inizio al derby contro un avversario reduce da una sconfitta con la Nocerina. I costieri non potranno usufruire del supporto dei tifosi, perché le autorità competenti hanno disposto la chiusura del settore ospiti.