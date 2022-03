Per il Costa d’Amalfi un pareggio in trasferta che vale una vittoria. Non era facile contro il Buccino Volcei, ma la buona prestazione dei ragazzi di mister Proto lascia ben sperare. Un inizio gara che vede i padroni di casa andare più volte vicino al vantaggio, mentre i costieri rispondono con pericolosi contropiedi. Tanto agonismo, tanta lucidità e un rigore per parte negato, ma il match termina a reti inviolate. Per il Costa d’Amalfi testa a Capaccio dove dovrà sparare più colpi possibilei per raggiungere al più presto la salvezza.