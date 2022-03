Penisola Sorrentina, si è spenta a Meta Santina Pollio

La città di Meta, in Penisola Sorrentina, è in lutto per la perdita di una concittadina. Santina Pollio era circondata dai suoi cari quando la sua dolce anima si è spenta serenamente. Santina era coniugata Anastasio, e la sua perdita è annunciata dalla famiglia con il marito Eugenio, la figlia Anna con Michele, le adorate nipoti Isabella e Claudia ed i parenti tutti. Le esequie saranno celebrate domani, giovedì 10 marzo alle ore 15.00, nella Chiesa di San Pancrazio Martire in Conca dei Marini. La redazione di Positanonews porge le sue condoglianze alle famiglie Pollio e Anastasio.