Penisola sorrentina presa d’assalto in questa domenica di sole. Traffico paralizzato per il rientro

Questa domenica di metà marzo si è presentata baciata da un sole caldo che ha mitigato le fredde temperature dei giorni scorsi e che ha spinto tantissime persone a raggiungere la penisola sorrentina per trascorrere qualche ora di relax. In particolare in tanti hanno scelto la spiaggia di Meta per godersi lo spettacolo di un mare azzurro e magari intrattenersi per un aperitivo o un pranzo nei ristoranti della zona. In molti hanno invece preferito la città di Sorrento per una passeggiata tra il centro storico e le strade principali.

Il rovescio della medaglia è come sempre rappresentato dal traffico del rientro che vede lunghe code in direzione Napoli con rallentamenti in particolare all’altezza di Seiano.

Invitiamo tutti alla massima cautela ed a procedere nel rispetto delle norme del Codice della Strada per garantire la sicurezza propria e degli altri, armandosi di una bella dose di pazienza sapendo di andare incontro ad un traffico sostenuto.