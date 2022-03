Penisola sorrentina, corsa all’acquisto di pane e pasta. Cartelli nei supermercati “Al massimo 5 chili a cliente” . Incredibile il post del fotografo e video operatore Diego Ambruoso di Piano di Sorrento

Stamattina al supermercato per prendere il pane e cocacola, vedo avvisi per pasta e farina; gente con tre carrelli di cibo pieni zeppi, file alle casse anche per quasi, 20 minuti..Ma ci siete o ci fate, scene peggio dei primi giorni del covid..Voi avete paura di morire di fame, altro che guerra..La guerra l’avete in testa..Diego Ambruoso