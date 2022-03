Penisola Sorrentina, Atex chiede di valutare l’utilizzo di un software dedicato alla lotta dell’abusivismo nel settore extralberghiero

Gli operatori del settore extralberghiero di Napoli, della Penisola Sorrentina e di Capri hanno chiesto agli Assessori al Turismo dei rispettivi Comuni di valutare di applicare anche in questi territori il software antiabusivismo recentemente utilizzato dal Comune di Agrigento.

Il problema abusivismo del settore extralberghiero rappresenta una priorità assoluta del settore come abbiamo ribadito anche ieri in Commissione Legalità a Napoli , presentando alcune proposte specifiche.

Ad Agrigento è stato messo a punto un nuovo strumento informatico in grado di stanare tutti quelli che fanno concorrenza sleale a chi ha investito per svolgere questa attività in piena regola.

Questo nuovo strumento permette di comparare le presenze di soggetti che offrono ospitalità on line, parzialmente o totalmente sconosciuti agli organi amministrativi

È stato determinato l’affidamento per l’utilizzo del software denominato “Staytour map control”.

Il software agevolerà il Comune nelle operazioni di contrasto alle tipologie di evasione o di elusione delle tasse in quanto permetterà l’associazione delle strutture con le relative inserzioni on line, anche tramite geolocalizzazione.

Il software è in grado di compiere il censimento delle inserzioni on line, con scansione ed analisi dei dati estratti sui principali portali on line.

Oggi quindi la tecnologia e la logica delle Best Practices potrebbe essere molto utile per contrastare il problema anche a Napoli, in Penisola Sorrentina e a Capri

Per questo abbiamo chiesto agli Assessori al Turismo di confrontarsi con il Comune di Agrigento per valutare di utilizzare anche nei nostri Comuni questo software.

Sergio Fedele

Presidente Atex Campania

Graziano d”Esposito

Vice Presidente Atex Campania

Presidente Atex Isola di Capri